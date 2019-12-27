روسيا تطلق قمرا صناعيا لأغراض عسكرية وسط مخاوف من سباق تسلح فضائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت روسيا، الجمعة، قمرا صناعيا لأغراض عسكرية من قاعدة "بليستسك" الفضائية، وهو آخر إطلاق فضائي يشهده عام 2019.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "قام طاقم القوات الفضائية التابع للقوات الجوية–الفضائية في الساعة 11ر02 بتوقيت موسكو، بإطلاق الصاروخ "روكوت" الخفيف من منصة الإطلاق رقم 3 (..) في مطار بليسيتسك الفضائي في مقاطعة أرخانجيلسك الشمالية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أن الصاروخ يحمل "على متنه مجموعة من الأجهزة الفضائية "جونيتس-إم" وجهازا فضائيا لصالح وزارة الدفاع الروسية".

Advertisements

وأكدت الوزارة أن عملية إطلاق "روكوت" وكافة التحضيرات لها قد جرت بشكل طبيعي.

ونهاية الشهر الماضي، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، خلال مؤتمر في بروكسل، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء تبنوا قرارا يقضي باعتبار الفضاء منطقة عمليات استراتيجية، بعد كلٍّ من الجو، والأرض، والبحر، والفضاء السيبراني.

وكانت موسكو قد أدانت في وقت سابق رفض واشنطن مناقشة الاقتراح الذي تقدمت به روسيا والصين لمؤتمر نزع السلاح، المتعلق بمنع عسكرة الفضاء الخارجي، وسط مخاوف من سباق تسلح فضائي.