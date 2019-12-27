"الخليج" الإماراتية تتحدث عن إرهاب النفط والذهب و«الإخوان»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخليج الإماراتية تتحدث عن إرهاب النفط والذهب والإخوان

الجمعة 27 ديسمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "يظهر الهجوم الإرهابي شمالي بوركينا فاسو قبل يومين، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 120 شخصاً، أن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، تعكس بتصعيد عملياتها ما تحصل عليه من دعم دول خارج المنطقة، وتحديداً من دولتين حليفتين للجذر السياسي للتنظيم الأم لكل الجماعات الإرهابية؛ «الإخوان»".



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365" إحدى هاتين الدولتين تلقي بالسلاح والعتاد في ليبيا، وتنقل إليها الإرهابيين المتبقين من فلول «داعش».

الشهر الماضي، هاجم إرهابيون موالون ل«داعش» و«القاعدة» حافلة تحمل عمال مناجم في بوركينا فاسو، ما أسفر عن مقتل حوالي 40 شخصاً، وهجوم هذا الأسبوع كان على حافلة تحمل عمال مناجم في شركة كندية.

وتابعت "وفي السنوات الأخيرة، منذ 2014 أي بعد هزيمة «داعش» في سوريا والعراق، تشهد بوركينا فاسو هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل الآلاف.

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وأشارت إلى أن" هذا البلد الغني بمناجم الذهب، ويوجد أغلبها قرب حدوده مع مالي، وبعضها قرب حدوده مع النيجر، حظر التنجيم عن الذهب في منطقة محمية طبيعية؛ إلا أن إرهابيي «داعش» و«القاعدة»، ومن يمثلونهم في مالي من جماعات مختلفة، تقريباً احتلوا تلك المنطقة، وأجبروا السكان على العمل في التنجيم عن الذهب الذي يستخدمون عائداته في التسلح والتجنيد، ويستفيد من ذلك موردهم الرئيسي عبر المتوسط بالطبع؛ تركيا.

وأضافت ويقدر مخزون الذهب في تلك المنطقة بنحو ملياري دولار على الأقل، يلتقي هؤلاء مع نظرائهم في النيجر ونيجيريا وليبيا الذين يستهدفون حقول النفط. وكما فعل تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، باستخدام النفط في البلدين؛ لتمويل إرهابييه - وبيعه عبر تركيا أيضاً كما أعلن الروس مراراً - يسعى الإرهابيون في شمال إفريقيا (الساحل والصحراء) إلى السيطرة على مقدرات ليبيا النفطية، وكذلك في النيجر. وإن كانت «بوكو حرام»، التي أعلنت ولاءها ل«داعش»؛ بعدما كانت توالي «القاعدة»، في نيجيريا بعيدة عن آبار النفط في دلتا النيجر إلا أنها تسعى للوصول إليها بحربها الإرهابية هناك.

وأشارت إلى أن الأخطر هو مثلث جنوب غرب ليبيا، وجنوب شرق الجزائر، وشمال شرق مالي؛ حيث يلتقي إرهابيو ليبيا ومن انضم إليهم من إرهابيي «داعش» عبر تركيا مع إرهابيي مالي، وعينهم على مناطق الغاز الطبيعي الجزائرية بينهما.

وقالت هذا ما يسعى إليه هؤلاء الإرهابيون، ومن يقفون وراءهم من تنظيمات ودول داعمة للإرهاب: السيطرة على مصادر الثروة من نفط وذهب وغيرهما. وإنما يغررون بالمضللين بأنهم يفعلون ذلك باسم الدين، وأنهم يقتلون النساء والأطفال، ويشعلون النار في الأبرياء من أجل دين أو شرع!!

واختتمت وما لم يتحرك العالم بسرعة في تحالف أكبر وأقوى عزماً من ذلك الذي هزم «داعش»؛ لمواجهة هذه الموجة الإرهابية، فإنها ستتعاظم ربما أكثر من «داعش» إذا سيطرت على مصادر الثروة في ليبيا وبوركينا فاسو وغيرهما.