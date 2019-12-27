عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صحيفة: 42 دولة شقيقة وصديقة استفادت من المساعدات الإماراتية

الجمعة 27 ديسمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "ليس هناك من حدود للخير في الإمارات، سواء داخلياً، أو على مستوى إغاثة المحتاجين في أنحاء العالم".



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365" - "42 دولة شقيقة وصديقة استفادت من المساعدات الإماراتية التي تجاوزت خلال عام واحد فقط 28.5 مليار درهم (7.79 مليار دولار)، بما يشكل نحو 0.93% من الناتج القومي الإجمالي، أي بزيادة ملحوظة عن نسبة 0.7% التي أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

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ومضت "نجاح جديد للإمارات للعام السادس على التوالي، يجعلها من بين أكبر المانحين في العالم، في دعم المشاريع التنموية، والاستجابة الإنسانية، ودعم الازدهار والاستقرار، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ووكالات الأمم المتحدة، لخدمة أهداف التنمية المستدامة على قواعد العطاء، والتعاون، وضمان العيش الأفضل للأجيال القادمة".

وأشارت إلى أن "القسم الأكبر من المساعدات يركز على دعم مبادرات السلام والعدالة والنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر، سواء في آسيا أو أفريقيا، ووصولاً إلى جزر في المحيط الهادئ، وسط التزام مطلق بالمعايير الدولية. والبرامج شملت الرعاية الصحية، وتوفير وسائل النقل، ودعم التعليم، وتوليد الطاقة، والمعونات الطبية والغذائية، إضافة إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، وتمكين المرأة".

واختتمت "فخر آخر، وبصمات لا تمحى، لوطن «زايد الخير»، و«خليفة العطاء»، وإمارات لا تنضب فيها دروس دعم الإنسان لأخيه الإنسان، وتخفيف معاناته وتحسين ظروفه حفظاً لسلم وأمن الشعوب".