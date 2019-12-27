افاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية بأن "​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​ في ​الامم المتحدة​ دفع المساعدات الشتوية " التدفئة " للنازحين السوريين في ​محافظة النبطية​ وهي عبارة عن 560 الفا لكل عائلة عن فصل ​الشتاء​ وحددت لهم قبض المبلغ بواسطة الصراف الالي وعبر بطاقة خاصة بهم حيث شوهدوا يقففون في طابور على الصراف التابع لاحد المصارف في النبطية ويتزاحمون فيما بينهم على سحب قيمة المبلغ".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مفوضية اللاجئين بدأت بدفع المساعدات الشتوية للنازحين السوريين بالنبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.