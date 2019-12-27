الصليب الاحمر: اجلاء نازحين سوريين تضرروا جراء سيول الامطار بعكار

تابع فريق عمل من ​الصليب الاحمر اللبناني​ طيلة ليل امس وصباح اليوم عملية اغاثة واجلاء عدد من ​النازحين السوريين​ في قريتي بلانة الحيصة و​قعبرين​ في ​سهل عكار​ الذين تضرروا جراء سيول ​الامطار​ التي اقتحمت خيمهم واتلفت مقتنياتهم وبات من المتعذر عليهم المكوث فيها جراء ارتفاع منسوب ​المياه​ بداخلها.

وتم نقل المتضررين الى خيم غير متضررة بشكل مؤقت وتوزيع الحرامات على160شخصا، ويتابع الفريق عمله اليوم في اطار عمليات الاغاثة.

وتلقى الصليب الاحمر اللبناني عدة اتصالات استغاثة على الخط المجاني 140 من 3 مخيمات اخرى تضررت من سيول الامطار في بلدة تلعباس الغربي وفي قريتي بلانة الحيصة وقعبرين ايضا وتم تحويلهم الى فريق مفوضية ​الامم المتحدة​ لشؤون ​اللاجئين​ UNHCR للاهتمام باوضاعهم.

