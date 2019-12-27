محمد المشنوق: طبخة الحكومة سياسية بامتياز وبلوائح حزبية

رأى الوزير السابق ​محمد المشنوق​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "طبخة ​الحكومة​ سياسية بامتياز وبلوائح حزبية يختار منها الرئيس المكلّف. هكذا تم تعيين مديري الفئة الأولى و​القضاة​ سابقاً وهم الآن ينفذون سياسات احزابهم. المستقلون عبارة مطاطة تختبئ وراءها قوى السلطة. أين يقف الحراك اليوم؟".

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