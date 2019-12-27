النشرة: انحسار العاصفة في مناطق النبطية واقليم التفاح

افاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​ بأن "العاصفة لولو انحسرت في مناطق النبطية و​اقليم التفاح​ بعد ليلة طويلة شهدت تساقطا غزيرا للامطار، وادت الرياح والعواصف الى تطاير ​اللوحات الاعلانية​ على طرقات زفتا – ​دير الزهراني​ – حبوش – النبطية ، وكونت ​الامطار​ المتساقطة سيولا جارفة للحصى والاتربة وشكلت مستنقعات على الطرقات".

وكان الدفاع المدني اللبناني في النبطية في جهوزية تامة طوال الليل وحتى الان لمواجهة اية تداعيات للعاصفة.

كما ادت الأمطار المتساقطة طوال الليل وحتى الصباح الى رفع منسوب المياه في ​نهر الليطاني​ التي طافت على جانبيها ولامست جسر كفرصير فيما تدفقت المياه من ​نبع الطاسة​ في اعالي اقليم التفاح وانسابت في مجهرى نهر الزهراني الذي عرف للمرة الاولى جريان المياه في مجراه وعلى جانبيه وهو الذي يجف صيفا ويغزر شتاء، ولامس الضباب الكثيف في مرتفعات اقليم التفاح وحجب الرؤية على الطرقات الجبلية ووجهت نداءات من قوى الامن الداخلي والدفاع المدني اللبناني للسائقين بقيادة سياراتهم بحذر تخوفا من الانزلاقات وحوادث السير.

وافاد الدفاع المدني اللبناني ان كافة الطرقات مفتوحة.

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