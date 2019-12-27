هاشم: بعد مرور ايام على الاعتداء الاسرائيلي على سوريا من اجواء لبنانلم نسمع بأي تحرك رسمي

اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم الى انه "بعد مرور ايام على الاعتداء الاسرائيلي على ​سوريا​ من الأجواء الجوية اللبنانية لم نسمع باي تحرك رسمي لتقديم شكوى لدى المنظمات الدولية"، متسائلا:"أليس ما حصل تكرار للاعتداء على سيادتنا الوطنية وكذلك مرت بعض الانتهاكات ولم يحرك البعض ساكنا".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سأل هاشم:"هل أصبحت السيادة كذلك وجهة نظر كما هي احوال الكثير من أمور البلد اذا لم نقل اكثر من ذلك"، مضيفا:"انه بلد العجائب".