حنكش: الأزمة الحالية ستتفاقم طالما لا وجود لمعالجة جدية

رأى النائب ​الياس حنكش​ أن "المشاكل التي تحصل بين الناس و​المصارف​ سببها عدم وضوح البنوك والتذاكي على القوانين الموجودة إضافة إلى الاستلشاء بمطالب الناس".

وأعلن النائب حنكش في حديث إذاعي أن ​الأزمة​ الحالية ستتفاقم "طالما أنه لا وجود لمعالجة جدية ولا حتى وضوح في تعامل المسؤولين في البلد مع الرأي العام". وقال: "المشاكل التي تحصل بين الناس والمصارف سببها عدم وضوح البنوك والتذاكي على القوانين الموجودة إضافة إلى الاستلشاء بمطالب الناس، ما يدفع بالمواطنين إلى استخدام كل الوسائل المتاحة لكي تتمكن من الوصول إلى "جنى عمرها"، واليوم من غير المقبول أن تقرر المصارف متى يمكن للناس أن تسحب أموالها وكمية سحوباتها ونمط ​الحياة​ الذي يجب أن تعيشه".

وعن التكليف والتأليف، قال: "هذه الطريقة ليست جدية بمعالجة الأمر الواقع وقد شهدنا تذاكياً، التفافاً ومحاولة للدخول من "​الطاقة​" بعد الخروج من الباب، حيث لاحظنا أن أحزاباً تطرح اسماءً يعاد تدويرها أو تختار أخرى مستعارة للدخول إلى ​الحكومة​ واستكمال النهج المتبع نفسه و​الفساد​ والافتراء والانحدار نفسه".