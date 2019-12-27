أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار ملاحقة مروّجي المخدرات ومكافحة هذه الآفة الخطيرة، وبمتابعة التحقيقات مع الموقوفين المُحالين إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، وبعد عمليّة رصد وتعقّب دامت أسبوعين، أوقف المكتب المذكور بالتّنسيق مع المجموعة الخاصّة بواسطة مكمن مُحكم في منطقة ضهر البيدر، المدعو: "أ. م." (مواليد عام 1993، لبناني)".
وأوضحت في بلاغ، أنّه "تمّ أيضًا توقيف فتاة برفقته، تعاونه في عمليّة ترويج المخدّرات وهي: "س. ح." (مواليد عام 1996، لبنانية)، وضبط بحوزتهما: 66 غرامًا من مادّة حشيشة الكيف، 15.5 غ. من مادّة السيلفيا وميزان حساس".
وذكرت المديرية أنّ "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وقد أودعا مع المضبوطات القضاء المختصّ، بناءً على إشارته".
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف مروجَي مخدرات بضهر البيدر وضبط كمية من الحشيشة والسيلفيا بحوزتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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