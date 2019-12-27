توقيف مروجَي مخدرات بضهر البيدر وضبط كمية من الحشيشة والسيلفيا بحوزتهما

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار ملاحقة مروّجي المخدرات ومكافحة هذه الآفة الخطيرة، وبمتابعة التحقيقات مع الموقوفين المُحالين إلى ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، وبعد عمليّة رصد وتعقّب دامت أسبوعين، أوقف المكتب المذكور بالتّنسيق مع المجموعة الخاصّة بواسطة مكمن مُحكم في منطقة ​ضهر البيدر​، المدعو: "أ. م." (مواليد عام 1993، لبناني)".

وأوضحت في بلاغ، أنّه "تمّ أيضًا توقيف فتاة برفقته، تعاونه في عمليّة ترويج المخدّرات وهي: "س. ح." (مواليد عام 1996، لبنانية)، وضبط بحوزتهما: 66 غرامًا من مادّة ​حشيشة الكيف​، 15.5 غ. من مادّة السيلفيا وميزان حساس".

وذكرت المديرية أنّ "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وقد أودعا مع المضبوطات ​القضاء​ المختصّ، بناءً على إشارته".