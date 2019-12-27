إنطلاق المناورات البحرية الكبرى بين إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي

أعلن مساعد قائد القوة البحرية لشؤون العمليات الادميرال غلام رضا طحاني، "انطلاق ال​مناورات​ البحريّة الكبرى بين ​إيران​ و​روسيا​ والصين في شمال ​المحيط الهندي​".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "منطقة شمال المحيط الهندي منطقة آمنة جدًّا، حيث تحقّق الأمن المستديم فيها في ظلّ اقتدار القوّتَين البحريتَين للجيش و​الحرس الثوري الإيراني​"، مؤكّدًا أنّ "هذه مسؤوليّة على عاتقنا تجاه البلاد والمنطقة والعالم، وفي إطار هذه المسؤوليّات المهمّة تَجري المناورات الثلاثيّة بين إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي، بعد رسو القطع البحريّة الروسيّة والصينيّة في مرفأ "الشهيد بهشتي" بميناء جابهار جنوب شرقي إيران".

وأوضح أنّ "الهدف من إقامة المناورات هذه هو ترسيخ الأمن وأركانه في المنطقة "، مبيّنًا أنّ "هذه هي المرّة الأولى الّتي تقوم فيها إيران بعد انتصار ​الثورة الإسلامية​ بإقامة مناورات مشتركة مع القوّتَين البحريتَين الكبيرتَين في العالم (روسيا والصين) وفي هذا المستوى".