هزة أرضية بقوة 4.9 درجات ضربت ولاية ألازيغ شرقي تركيا

أعلنت هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد)، أنّ "​هزة أرضية​ بقوّة 4.9 درجات، ضربت ولاية ألازيغ شرقي ​تركيا​". وأوضحت أنّ "مركز الهزة يقع في قضاء سيفريجا، على عمق 7 كيلومترات". ولم ترد بعد أبناء عن خسائر ماديّة أو بشريّة جراء الهزة.

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