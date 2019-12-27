متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: الكيان الصهيوني على أعتاب الإنهيار وعجزه لا سابق له

شدّد المتحدّث باسم ​الحرس الثوري الإيراني​ العميد رمضان شريف، على أنّ "الكيان الصهيوني هو الآن على أعتاب الإنهيار، لذا فإنّ كلّ جهود ​الولايات المتحدة الأميركية​ منصبّة على تثبيت مكانته في المنطقة".

ولفت في ملتقى أُقيم في مدينة كردكوي بمحافظة كلستان شمال شرق إيران، إلى أنّ "جهود وخطط ​أميركا​ وحلفائها الإقليميّين مبنيّة على توفير ​الأمن​ النسبي للكيان الصهيوني، لربّما يزيدون ولو جزءًا يسيرًا إلى عمر هذا الكيان المزيّف"، مركّزًا على أنّ "عجز الكيان الصهيوني اليوم لا سابق له منذ تأسيسه قبل 70 عامًا".

وأكّد شريف أنّ "تصريحات قادة الكيان الصهيوني حول القدرات العسكريّة فارغة، إذ انّ هذا الكيان كان يتحدّى جميع جيوش ​الدول العربية​ في المنطقة ويتعدي عليها، إلّا أنّه اليوم یقف عاجزًا متخبّطًا أمام هجمات "​الجهاد الإسلامي​" و"​حركة حماس​" الصاروخيّة".