سلطات تركيا أعفت الجزائريين الذين هم دون 15 عاما وفوق 65 عاما من تأشيرة الدخول المسبقة

أصدرت رئاسة الجمهورية التركية، قرارًا حَمَل توقيع الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، يُعفى المواطنين الجزائريين ممّن هم دون 15 عامًا وفوق 65 عامًا، من حملة جوازات السفر العادية، من تأشيرة الدخول المسبقة لدخول ​تركيا​.

ولفت القرار إلى أنّه سيكون بإمكان الفئة المذكورة من المواطنين الجزائريين، دخول تركيا بدون تأشيرة مسبقة، والإقامة فيها لأغراض سياحيّة مدّة أقصاها 90 يومًا في كلّ 180 يومًا.

وصدر القرار المذكور بموجب المادة 18من قانون "الأجانب والحماية الدولية" رقم 6458.