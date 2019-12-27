أصدرت رئاسة الجمهورية التركية، قرارًا حَمَل توقيع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يُعفى المواطنين الجزائريين ممّن هم دون 15 عامًا وفوق 65 عامًا، من حملة جوازات السفر العادية، من تأشيرة الدخول المسبقة لدخول تركيا.
ولفت القرار إلى أنّه سيكون بإمكان الفئة المذكورة من المواطنين الجزائريين، دخول تركيا بدون تأشيرة مسبقة، والإقامة فيها لأغراض سياحيّة مدّة أقصاها 90 يومًا في كلّ 180 يومًا.
وصدر القرار المذكور بموجب المادة 18من قانون "الأجانب والحماية الدولية" رقم 6458.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات تركيا أعفت الجزائريين الذين هم دون 15 عاما وفوق 65 عاما من تأشيرة الدخول المسبقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.