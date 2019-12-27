رئيسة المفوضية الأوروبية: قلقة إزاء الوقت الضيق الممنوح لمفاوضات بريكست

أعربت رئيسة ​المفوضية الأوروبية​ ​أورسولا فون دير لاين​ عن قلقها البالغ إزاء "الوقت الضيّق الّذي بحوزتنا لإتمام مفاوضات خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ (​بريكست​) بحلول نهاية 2020".

وأوضحت في مقابلة صحافية، أنّ "الأمر لا يتعلّق فقط بالتفاوض حول اتفاق للتبادل الحر، إذ ثمّة ملفات عدّة أُخرى. يبدو لي أنّه يتوجب علينا، من الجهتين، التساؤل جديًّا عمّا إذا كان بالإمكان إتمام كلّ هذه المفاوضات في هذا الوقت الضيق"، مبديةً اعتقادها بأنّه "سيكون منطقيًّا أن نقيّم في منتصف العام، ما إذا كنا بحاجة إلى تمديد المرحلة الإنتقاليّة".

وتقع على عاتق المفوضية الأوروبية الجديدة مهمّة تحديد أطر العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ولندن، بعد خروج الأخيرة المرتقب في 31 كانون الثاني المقبل من التكتل.