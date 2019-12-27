لافروف: روسيا تؤيد تمديد معاهدة "ستارت-3" دون شروط مسبقة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا مستعدة وتؤيد تمديد التدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد معاهدة "ستارت 3" دون شروط مسبقة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وذكر لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتينك"، بأن "النهج الروسي حيال آفاق معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية قد صاغه الرئيس الروسي بوضوح. نحن نؤيد تمديده دون شروط مسبقة". وأضاف قائلا: "فيما يتعلق بالمواعيد النهائية: قال فلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة لتمديد المعاهدة على الفور ، في أقرب وقت ممكن ، مباشرة قبل نهاية هذا العام".
يذكر أن معاهدة "ستارت 3"، وهي امتداد لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-1" الموقعة يوم 30 حزيران عام 1991، في موسكو، قد وقعتها روسيا والولايات المتحدة، يوم 8 نيسان من العام 2010، في براغ، لتحل المعاهدة الجديدة محل القديمة التي انتهت صلاحيتها في كانون الأول عام 2009، ودخلت "ستارت 3" حيز التنفيذ في 5 شباط عام 2011.
تجدر الإشارة إلى أن معاهدة "ستارت -3" بين موسكو وواشنطن، تنتهي في شباط عام 2021.
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