لافروف: روسيا تؤيد تمديد معاهدة "ستارت-3" دون شروط مسبقة

أعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن ​روسيا​ مستعدة وتؤيد تمديد التدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد معاهدة "​ستارت​ 3" دون شروط مسبقة مع ​الولايات المتحدة الأميركية​.

وذكر لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتينك"، بأن "النهج الروسي حيال آفاق معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية قد صاغه الرئيس الروسي بوضوح. نحن نؤيد تمديده دون شروط مسبقة". وأضاف قائلا: "فيما يتعلق بالمواعيد النهائية: قال فلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة لتمديد المعاهدة على الفور ، في أقرب وقت ممكن ، مباشرة قبل نهاية هذا العام".

يذكر أن معاهدة "ستارت 3"، وهي امتداد لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-1" الموقعة يوم 30 حزيران عام 1991، في موسكو، قد وقعتها روسيا والولايات المتحدة، يوم 8 نيسان من العام 2010، في براغ، لتحل المعاهدة الجديدة محل القديمة التي انتهت صلاحيتها في كانون الأول عام 2009، ودخلت "ستارت 3" حيز التنفيذ في 5 شباط عام 2011.

تجدر الإشارة إلى أن معاهدة "ستارت -3" بين موسكو وواشنطن، تنتهي في شباط عام 2021.