إطلاق نار وقذائف "ار بي جي" في محيط مستشفى رياق بسبب اشكال عائلي

أفادت معلومات صحفية انه "في تمام الساعة الرابعة والعشر دقائق فجرا، سمع إطلاق نار كثيف امتد نحو 10 دقائق، تخلله اطلاق قذائف "ار بي جي" عدة في محيط مستشفى رياق، تبين انه ناتج من اشكال بين عائلتين بسبب خلافات سابقة. وحضرت على الفور القوى الامنية، لمتابعه الموضوع واجراء اللازم".

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