الراعي امام وفد من حزب الله: ما يهمنا صحة البلد ونصلي لولادة الحكومة

التقى البطريرك الماروني الكاريدنال ​مار بشارة بطرس الراعي​ وفدا من ​حزب الله​ برئاسة الشيخ ​محمد عمرو​ لتهنئته ب​عيد الميلاد​. وأكد البطريرك الراعي امام وفد من حزب الله ان "ما يهمنا صحة البلد ونصلي لولادة ​الحكومة​". من جهته، أكد عمرو للبطريرك انه "نحن بحاجة لحكومة تصلح ​الوضع الاقتصادي​ وبتضافر الجهود يعود ​لبنان​ إلى ما كان عليه".

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