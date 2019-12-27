سقوط طائرة تقل 100 شخص في كازاخستان.. فيديوهات أولية

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ذكرت السلطات في كازاخستان أن ما لا يقل عن 14 شخصا قتلوا في سقوط طائرة تابعة لشركة بيك إير كانت تقل 95 راكبا وطاقما من خمسة أفراد قرب مدينة الما اتا بعد قليل من إقلاعها اليوم الجمعة.
وقالت هيئة الطيران المدني بكازاخستان في بيان إن الطائرة فوكر 100 كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و «لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتخترق سياجا أسمنتيا» قبل أن تصطدم بمبنى من طابقين.
وأفاد مكتب رئيس بلدية الما اتا بأن ما لا يقل عن 14 شخصا قتلوا وأُدخل 22 آخرون المستشفيات في حالة خطيرة.
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وأقلعت الطائرة قبل الفجر. وقال مراسل من رويترز كان متوجها إلى المطار إن الضباب الكثيف كان يغطي المنطقة.
وطوقت السلطات موقع السقوط في قرية ألميريك التي تقع بعد نهاية المدرج مباشرة.
وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الطائرة وقد انشطرت إلى نصفين بجانب مبنى شبه مدمر جراء الاصطدام.
ولم يتسن بعد الوصول إلى بيك إير التي تشغل أسطولا من طائرات فوكر 100.
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