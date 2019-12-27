كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سلطات كازخستان: هناك ناجين على متن الطائرة المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت "سكاي نيوز عربية"، أن سلطات مطار "ألماتي" في كازاخستان قالت إن هناك ناجين على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات كازخستان، سقوط طائرة على متنها 100 شخص، بعد اصطدامها بمبنى مكون من طابقين، تابعة لخطوط "بيك اير" الكازخستانية.

وقال مطار ألماتي في كازاخستان، الجمعة، إن الطائرة كان على متنها 95 راكبًا، و5 من أفراد الطاقم، ومتهجة في رحلة بين منطقتي ألماتا ونور سلطان.

وحسب "سي إن إن"، فإن الطائرة فقدت ارتفاعها بعد الإقلاع واخترقت حاجزا اسمنتيا في الساعة 7:22 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، ما لا يقل عن 7 أشخاص وفقا لتقارير أولية، لافتا إلى أن التحقيقات جارية للوقوف على الأسباب.