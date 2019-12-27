الشبيبة الاستقلالية تثمن التكفل بمرضى السرطان دون الخامسة وتطالب بالتعميم

قالت منظمت الشبيبة الإستقلالية، إنها تلقت بإرتياح شديد، “بفضل التوجيهات الملكية، التفاعل الإيجابي لوزارة الصحة مع جزء من المطالب، التي رفعت في الوقفة الإحتجاجية الوطنية المنظمة مساء أمس، بالمقر المركزي للوزارة بالرباط، للمطالبة بالعلاج المجاني لمرضى السرطان”.

يأتي ذلك بعد إعلان الوزارة مساء أمس الخميس، عن إطلاق مبادرة تروم التكفل المجاني بعلاج الأطفال دون سن الخامسة، المصابين بالسرطان بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية

وثمنت الشبيبة الاستقلالية، ما اعتبرته الخطوة الإيجابية، وقالت، “في نفس الوقت نؤكد مواصلة جهودنا داخل الشبيبة الإستقلالية، للدفاع عن المطلب الأساسي والمتمثل في تكفل الحكومة بجميع مرضى السرطان من الجنسين، ومن مختلف الفئات العمرية وكل الطبقات الإجتماعية”.

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ونوهت الشبيبة بجهود كل المتضامنين الذين شاركوا في الخطوة الإحتجاجية أمام مقر الوزارة، مؤكدة أنه “إلى حين تحقيق المطلب الإنساني النبيل”، فإنها “تهيب بكافة القوى الحية من المجتمع المغربي، مواصلة التضامن والمزيد من النضال، لإدخال البهجة إلى قلوب المصابين، والتخفيف عن عوائلهم، ولو النزر القليل بين المرض وتكاليف العلاج الباهضة”.

يذكر أنه بدعوة من منظمة الشبيبة الاستقلالية، احتج المئات مساء أول أمس الأربعاء، أمام مقر وزارة الصحة، للمطالبة بالعلاج المجاني لمرضى السرطان، في ظل ارتفاع تكاليف العلاج.

ورفع المحتجون، لافتات تطالب الحكومة بتوفير العلاج المجاني للمرضي، وتدعو لإحداث صندوق مالي لمحاربة مرض السرطان، كما نددوا بما اعتبروه عدم تحمل الحكومة لمسؤوليتها اتجاه المرضى.