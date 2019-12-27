الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتعزيز حضورها العسكري قبالة السواحل المغربية

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيز حضورها العسكري قبالة السواحل المغربية، بهدف تحييد أي تهديدات محتملة في المنطقة الاستراتيجية بمضيق جبل طارق، ما بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
ويريد الجيش الأمريكي الرفع من حضوره في القاعدة العسكرية البحرية الإسبانية الأمريكية «روتا».
وقالت مصادر عسكرية ودبلوماسية إن الهدف هو رفع عدد المدمرات الأمريكية «آرلي بروك» من أربع إلى ست، فضلا عن تعويض المدمرات الحالية بأخرى مزودة بأنظمة تكنولوجية متطورة وبالمروحيات.
كما سيواكب هذه التعزيزات التحاق 600 عسكري أمريكي بالقاعدة البحرية الإسبانية، وفق «إلباييس».
وستكون هذه المدمرات موجهة ضد أي تهديدات إيرانية أو كورية شمالية محتملة، إلى جانب التهديدات الإرهابية.
الولايات المتحدة الأمريكية تسعى تعزيز حضورها العسكري قبالة السواحل المغربية
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