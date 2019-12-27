تواصل تساقط الثلوج: جبل الشيخ مغلق أمام الزوار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهد منتجع جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل، استمرار تساقط الثلوج خلال ساعات الليلة الماضية وصباح اليوم، الجمعة.

وقررت إدارة المنتجع إغلاق جبل الشيخ أمام الزوار، اليوم الجمعة، حتى إشعار آخر بسبب أحوال الطقس العاصفة وموجة البرد القارس.

وعلمنا أن ارتفاع الثلوج في جبل الشيخ بلغ صباح اليوم، نحو 40 سم في القسم السفلي من الجبل، فيما بلغ في القسم العلوي أكثر من 50 سم.

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وبلغت درجة الحرارة، اليوم، في القسم السفلي صفر درجة مئوية، أما في القسم العلوي فقد بلغت درجتين تحت الصفر.

هذا، وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية استمرار تساقط الثلوج لغاية يوم غد، السبت.