مصرع شاب من جديدة المكر دهسا في حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب وليد محمود شناوي (37 عاما) من بلدة جديدة المكر، مصرعه في حادث دهس بمدينة حيفا، فجر اليوم الجمعة.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تعرض الضحية للدهس من سيارة أجرة في شارع "هعتمسؤوت 56" في حيفا.
واستدعي طاقم طبي إلى مكان الحادث، وقدم الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش للضحية غير أن كافة المحاولات لم تجد نفعا وأقر وفاته في وقت لاحق متأثرا بجروحه.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.
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