مدرب مانشستر سيتي: أغويرو لا يمكن تعويضه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية، عن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، قوله إنه "سيواجه تحديا صعبا لتعويض سيرجيو أغويرو، في حال قرر المهاجم الأرجنتيني الرحيل بنهاية عقده في عام 2021".

وذكر غوارديولا لوسائل إعلام بريطانية "سيرجيو أغويرو لا يمكن تعويضه. مهمة تعويضه ستكون واحدة من أصعب الأمور".

وتابع "نتمتع بمهاجم رائع آخر هو غابرييل جيسوس، ربما سنضم مهاجما جديدا عندما يرحل سيرجيو، لكن لا يمكن تعويضه".

ويحل المان سيتي ضيفا على وولفرهامبتون، مساء اليوم الجمعة، وربما يشارك أغويرو في المباراة بعد تعافيه من إصابة الفخذ.

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ويتطلع مانشستر سيتي للتقدم إلى المركز الثاني أمام ليستر سيتي، حال تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي.

وأشار مدرب برشلونة السابق إلى أن مستقبل أغويرو سيتحدد بناء على الحالة البدنية للاعب ورغبته في البقاء.

وقال المدرب الإسباني "لم أتحدث معه ولا أعلم نواياه. في بعض الأحيان يجب عليك اتخاذ قرار، لكن في أغلب الحالات يحدد اللاعبون الأمر".