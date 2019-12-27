يركا: العثور على جثة الفتى أبو جنب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد عدد من أهالي يركا أنه تم العثور على جثة الفتى المفقود عمري راجح أبو جنب (15 عاما) صباح اليوم الجمعة، بعدما جرفته السيول، أمس الخميس.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ إنه "تم العثور على الفتى المفقود في وادي المجنونة بين يركا وجث".

وتواصلت أعمال البحث أمس وخلال ساعات الليل، لكن دون جدوى، إذ عثرت طواقم الإنقاذ على جثة الفتى خلال البحث في "وادي المجنونة" بين يركا وجث، صباح اليوم.

واختفت آثار الفتى منذ أمس الخميس، بعد انجرافه في الوادي بسبب الفيضانات والسيول، إذ كان أبو جنب برفقة صديق له، تمكن الأخير من إنقاذ حياته والخروج من الوادي، وبعد وقت تم إخراج دباب (تراكتورون) كانا على متنه وجرفته السيول.

وواصلت طواقم الإنقاذ وعدد من أهالي يركا والمنطقة البحث عن الفتى أبو جنب، بمساعدة المروحيات والقوارب الخاصة في الوديان والسيول وتجمعات المياه، إلى أن عثر على جثة الفتى.

وساد الحزن في يركا وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل أسرة الفتى أبو جنب لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصيبتها المفجعة.

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مصرع شاب من وادي سلامة جرفته السيول

ومما يذكر أن الشاب مجد قاسم عنان سواعد (27 عاما) من قرية وادي سلامة، شمالي البلاد، فارق الحياة، أمس، متأثرا بإصابته بعدما جرفته السيول بسبب الفيضانات والأحوال الجوية العاصفة في المنطقة.

الشاب مجد سواعد من وادي سلامة

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الشاب سواعد كان قد خرج من منزله في وادي سلامة من أجل إغلاق بوابة حظيرة المواشي خاصته، ولم يعد إلى البيت. وأبلغت العائلة الشرطة وقامت طواقم الإنقاذ بالبحث عنه، وتم العثور عليه وحالته خطيرة جدا. وجرى نقله إلى مستشفى صفد، وحاول الأطباء إنقاذ حياته وأجروا له عمليات إنعاش، لكنهم اضطروا إلى إقرار وفاته متأثرا بإصابته، بعد ظهر أمس.

هذا، وتسبب الأمطار الغزيرة بفيضانات وتدفق كميات هائلة من المياه إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، وعرقلة حركة المرور في البلدات العربية.