أمانة بغداد تعلن انجاز تطوير 24 شارعاً رئيسياً وحيوياً خلال السنة الحالية

أعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن انجاز تطوير 24 شارعاً رئيسياً وحيوياً خلال السنة الحالية في جانبي الكرخ والرصافة. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها في دائرة المشاريع قامت بانجاز تطوير 24 شارعاً رئيسياً تنوعت الأعمال فيها بين التوسعة والتأهيل والاكساء والتطوير بشكل كامل وتوزعت على جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة، وتم ادخالها الخدمة بشكل كامل خلال السنة الحالية".



وأضافت الامانة، أن "ابرز تلك الشوارع سريع الشعلة وبغداد بابل والفلاح وغيرها من الشوارع المهمة والحيوية، بالاضافة الى عدد من الشوارع الاخرى التي تقوم دوائر الأمانة المختلفة باعمال تطويرها واكساءها والتي عملت مجتمعة على تقليل الزحامات وتسهيل حركة السير والمرور".

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