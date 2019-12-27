نائب: رئيس الجمهورية كشف واقع الازمة وعلى القوى السياسية الترفع عن المصالح الضيقة

اكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الجمعة، ان كتاب رئيس الجمهورية الى مجلس النواب كان كاشفا لواقع وازمة حقيقية بالنظام السياسي، فيما دعا القوى السياسية للترفع عن المصالح الضيقة والجنوح الى رغبات الشعب العراقي.

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "كتاب رئاسة الجمهورية الى البرلمان كان كاشفا عن واقع وازمة حقيقية بالنظام السياسي العراقي وهنالك متطلبات شعبية هي صاحبة الكلمة العليا والموقف في صياغة النظام السياسي وبلورة شكله وهو فوق الدستور والكتلة الأكبر وهو اللاعب الاساسي في جميع الاحداث الحالية"، مبينا أن "كتاب رئيس الجمهورية لم يتضمن نصا صريحا عن تقديم استقالة بل كان تلويح بها بحال عدم تحقق الغاية التي ينادي بها الشعب العراقي".



واضاف العقابي، ان "استقالة رئيس الجمهورية تنظمها المادة 75 من الدستور بشكل صريح"، داعيا القوى السياسية "للترفع عن المصالح الضيقة على اعتبار ان رسالة رئيس الجمهورية مثلت جرس انذار تجعل الجميع مطالبا بالتنازل وترك المفاهيم الضيقة والتخندقات الحزبية في هذا الظرف الحرج والحساس من عمر البلد والجنوح الى مطالب الشعب العراقي في الاصلاح والتغيير".