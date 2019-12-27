الحكومة اليابانية تقرر إرسال مدمرة إلى خليج عمان وبحر العرب

قررت الحكومة اليابانية خلال اجتماعها، اليوم الجمعة، إرسال مدمرة إلى خليج عمان والجزء الشمالي من بحر العرب للقيام بدوريات وجمع معلومات في المنطقة.
وقالت وكالة "كيودو" اليابانية إن طوكيو، ومع مراعاة علاقات الصداقة مع إيران، قررت إرسال مدمرة واحدة للقيام بدوريات في الجزء الشمالي من بحر العرب وخليج عمان ومضيق باب المندب.
وأوضحت الوكالة أن المدمرة سيكون على متنها 260 عسكريا ومن المقرر أن تستمر مهمتها، وستكون مرفوقة بطائرة " Lockheed P-3 Orion" للقيام بدوريات ساحلية.
واشارت الى أن هذه القوات ستقوم بتدريبات مدتها 4 أسابيع قبل مباشرة مهامها في شهر فبراير القادم، وأضافت أنه "سيُسمح لهم باستخدام الذخيرة الحية في حال حدوث طارئ بهدف حماية السفن اليابانية، ولن تشمل مهام هذه القوات مضيق هرمز وخليج فارس".
وخصصت اليابان ميزانية قدرها 43 مليون دولار لهذه المهمة البحرية.
وأوضحت الوكالة أن المدمرة سيكون على متنها 260 عسكريا ومن المقرر أن تستمر مهمتها، وستكون مرفوقة بطائرة " Lockheed P-3 Orion" للقيام بدوريات ساحلية.
واشارت الى أن هذه القوات ستقوم بتدريبات مدتها 4 أسابيع قبل مباشرة مهامها في شهر فبراير القادم، وأضافت أنه "سيُسمح لهم باستخدام الذخيرة الحية في حال حدوث طارئ بهدف حماية السفن اليابانية، ولن تشمل مهام هذه القوات مضيق هرمز وخليج فارس".
وخصصت اليابان ميزانية قدرها 43 مليون دولار لهذه المهمة البحرية.
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