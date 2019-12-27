بالفيديو.. لبناني يحمل الفأس ويطالب المصرف بامواله

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو، أظهر دخول مواطن لبناني مصرفا، وفي حوزته فأس، في إحدى المناطق اللبنانية . وأظهر المقطع، دخول المواطن إلى المصرف حاملا فأسا ومطالباً الموظفين بإعطائه أمواله صارخا "صوروا صوروا، بدي مصرياتي بدي مصرياتي". وكان لافتا ازدحام المصرف جراء توافد عدد كبير من المودوعين بهدف سحب أموالهم.



Advertisements ومنذ أن تفجرت الاحتجاجات في لبنان تزايدت الضغوط على النظام المالي والمصارف اللبنانية، حيث ازداد الشح في العملة الأجنبية، ما جعل الكثير من المستوردين غير قادرين على جلب البضائع، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف من انهيار مالي.



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