عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صحيفة تتحدث عن مواقف الإمارات الإنسانية المتواصلة باليمن

الجمعة 27 ديسمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة في العطاء الإنساني العالمي كإحدى أكبر الدول المانحة في العالم، وذلك وفق جميع التقارير والبيانات الصادرة عن الجهات الرسيمة في الإمارات أو وفق بيانات المنظمات الدولية المعنية".



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة الجمعة، تابعها "الخليج 365" وهي مساعدات تستهدف سواء التجاوب مع ما تسببه الصراعات والنزاعات والكوارث الطبيعية من أزمات تحتاج إلى تحرك سريع لتأمين المحتاجين وما يلزمهم من دعم إغاثي لا يحتمل التأخير، أو عبر العمل على دعم مشاريع التنمية في الكثير من الدول لامتلاك بنية قوية تمكنها من الارتقاء بمستوى القدرة على تأمين شعوبها بما يلزم، وكان التطور في العطاء يتم بطريقة منظمة ومتقدمة اعتمدت في جانب كبير منها على مأسسة الدعم وجعله من أساسيات السياسة الخارجية للدولة التي تعمل طوال تاريخها على تأصيل فعل الخير في علاقاتها مع جميع الدول.

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وقالت "إعلان وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن المساعدات الخارجية للدولة في العام 2018 بلغت أكثر من 28.5 مليار درهم استفادت منها 42 دولة وهو يتجاوز للعام السادس على التوالي حاجز الـ0.7% من إجمالي الناتج القومي وفق ما أقرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يؤكد عمل الإمارات على تعزيز الدعم الإنساني مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدولة شريك رئيسي وفاعل في التنمية المقررة دولياً ومنها دعم مبادرات السلام والقضاء على الفقر، ومنذ العام 2014 كان نصيب الدول الإفريقية من الدعم التنموي هو الأكبر من مساعدات الإمارات ودعمها الإغاثي والإنساني الذي هدف لتقوية مشاريع التنمية وتمكين تلك الدول من إيجاد بنية قوية تكون أساساً لتحسين الأوضاع وإحداث التغيير الإيجابي المطلوب فيها".

ومضت "كما أتى الإعلان عن الدعم الإغاثي المقدم للأشقاء في اليمن والذي استفاد منه 600 ألف في منطقة الساحل الغربي لليمن، ليؤكد مواقف الدولة الإنسانية المتواصلة والداعمة للأشقاء بهدف تجاوز محنتهم وما سببته المليشيات الحوثية من ويلات ومعاناة طالت الجميع في اليمن, ولكن كان للدعم الإماراتي المتواصل دور شريان الحياة الذي يقدم كل ما يلزم للتخفيف عن الأشقاء ودعمهم في سبيل تجاوز تلك الظروف الصعبة خاصة للفئات الضعيفة كالأطفال والنساء وكبار السن، مع العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المحررة والتركيز على القطاعات الأسياسية كالطبية والتعليمية وغيرها".

واختتمت "مسيرة الخير تتواصل لأنها تنبع من أصالة الوطن الهادفة لدعم الإنسان المحتاج حيث يوجد بغض النظر عن أي شيء آخر، وذلك في سبيل تحسين حياة جميع الذين يعانون ظروفاً أو يتم دعمهم في مشاريعهم التنموية التي تنقلهم إلى أحوال أفضل وتمكنهم من الاعتماد على أنفسهم لإحداث ما يلزم من تغييرات".