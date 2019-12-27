قطع المياه عن منطقة بالجيزة لمدة 12 ساعة.. و6 مناطق بمدينة العبور 8 ساعات لغسيل الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن منطقة العمرانية الشرقية بالكامل، وذلك لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، وحتي الساعة الثامنة من صباح غدًا السبت.

وأرجعت الشركة -في بيان- نشره موقع"مصراوي" سبب الانقطاع إلى أعمال الإصلاحات بخط 400 مم بخط الطرد الرئيسي لمحطة رفع صرف صحي العمرانية الجديدة بشارع ترعة الزمر الغربي ناصية شارع حامد عبد العظيم، مهيبة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

وفي نفس السياق، صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه سيجرى قطع المياه عن عدة مناطق بالمدينة، اليوم الجمعة، وهى "الترفيهية، الحى الأول محلية (6 – 8)، منطقة الـ800 متر، الحى الرابع من بلوك 19030 : بلوك 19070، الحى الخامس من بلوك 16001 : بلوك 16035، جزء من الحى التاسع"، لمدة 8 ساعات، وذلك ابتداءً من الساعة 11 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة 7 صباح يوم السبت الموافق ديسمبر من العام الجارى. حسبما ذكر موقع"اليوم السابع".

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‎وأوضح المهندس أحمد عمران، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يجرى تلقى شكاوى مياه الشرب والصرف الصحى، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن "15100"، الخاص بالمدن الجديدة.

وكان قد صدر قرار من رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، بنقل تبعية منظومة المياه لأجهزة المدن الجديدة، بدلاً من شركات المياه، وقال المهندس عبد المطلب عمارة، نائب وزير الإسكان لقطاع تطوير وتنمية المدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية، إنه تم استرداد منظومة المياه والصرف الصحى بمعظم المدن الجديدة بالكامل لتعود تبعية إدارتها لأجهزة المدن الجديدة.

وأضاف نائب الوزير، أن هذا الأمر يتم بالتنسيق الكامل بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فيما قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه تم الاتفاق بين الشركة القابضة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تتم عودة مسئولية تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة للأجهزة التابعة للهيئة مرة أخرى.

وأوضح رسلان، أن القابضة للمياه بدأت نقل محطات المياه بالمدن الجديدة فى محافظة الجيزة من إدارة شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة إلى أجهزة مدن أكتوبر وحدائق أكتوبر والشيخ زايد، وسيتم نقل المحطات بباقى المدن تباعًا.