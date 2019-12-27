لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التوصل الاجتماعي إلى انه "ما زلنا بانتظار ​تشكيل الحكومة​ العتيدة، بعضهم يصر على تركيبة تكنوسياسية، والبعض الأخر يبشر بحكومة اختصاصيين تختارهم قوى سياسية معينة ترعى التأليف بعد أن رعت التكليف. ويبدو ان العديد من الأسماء يتم التسويق لها على أنها تمثل الحراك زورا. ننتظر ونرى.. ولكن الأنهيار لن ينتظر كثيرا".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلال عبدالله: الإنهيار لن ينتظر كثيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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