أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأنه تم ​قطع طريق​ ​ضهر البيدر​ حاليا بسبب انزلاق بعض المركبات ويتم العمل من قبل عناصر المفرزة المعنيه لرفعها تمهيدا لفتح السير.

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