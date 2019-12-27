جنبلاط: حماية الزراعة والصناعة أساس فكفى التفكير برهن الثروات الطبيعية أو الخصخصة

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ الى ان زراعة ​القمح​ وغيرها من الحبوب ليست الا الخطوة الأولى للصمود واعتماد نمط ​اقتصاد​ي إنتاجي تعاوني بدل اقتصاد الخدمات السابق الذي انتهى، ولفت جنبلاط في تصريح له عبر واسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "خلافا للعقلية التجارية الحاكمة فان حماية ​الزراعة​ و​الصناعة​ أساس، فكفى التفكير برهن الثروات الطبيعية أو ​الخصخصة​، لقد أوصت كل الدول بالصلاح أولا".

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