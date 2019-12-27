أفادت غرفة التحكم المروري عن تجمع للمياه عند مفرق الجامعة اللبنانية- الحدث، وقد تم التواصل مع فرق الصيانة بوزارة الاشغال للمعالجة وعناصر من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير.
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