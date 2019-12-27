الأمن العام: تأمين العودة الطوعية لـ1131 نازحاً سورياً أمس

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ أنهها قامت اعتباراً من صباح يوم الخميس 26/12/2019 بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​ UNHCR وبحضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية لـ1131 نازحاً سورياً حضروا الى نقاط التجمع بالرغم من سوء ​الأحوال الجوية​ من مناطق مختلفة في ​لبنان​ وعبروا إلى ​الأراضي السورية​ عبر مراكز ​المصنع​، ​القاع​ و​العبودية​ الحدودية.

وقد واكبت دوريات من المديرية العامة للأمن العام ​النازحين​ الذين انطلقوا بواسطة حافلات أمنتها ​السلطات السورية​ لهذه الغاية وبواسطة آلياتهم الخاصة من نقاط التجمع المحددة في ​بيروت​، المصنع، ​طرابلس​، العبودية، ​النبطية​، برج حمود،حاصبيا،صيدا والقاع.