الأمن العام: تأمين العودة الطوعية لـ1131 نازحاً سورياً أمس

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنهها قامت اعتباراً من صباح يوم الخميس 26/12/2019 بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وبحضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية لـ1131 نازحاً سورياً حضروا الى نقاط التجمع بالرغم من سوء الأحوال الجوية من مناطق مختلفة في لبنان وعبروا إلى الأراضي السورية عبر مراكز المصنع، القاع والعبودية الحدودية.
وقد واكبت دوريات من المديرية العامة للأمن العام النازحين الذين انطلقوا بواسطة حافلات أمنتها السلطات السورية لهذه الغاية وبواسطة آلياتهم الخاصة من نقاط التجمع المحددة في بيروت، المصنع، طرابلس، العبودية، النبطية، برج حمود،حاصبيا،صيدا والقاع.
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