إيران: زلزال يضرب منطقة قريبة من منشأة بوشهر النووية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هز زلزال اليوم، الجمعة، منطقة تبعد أقل من 50 كلم من محطة بوشهر النووية في جنوب غرب البلاد، وفق مصادر متخصصة في مراقبة الزلازل، دون ورود تقارير بعد عن وقوع أضرار.

وحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي، فإن الزلزال، الذي بلغت قوّته 5.1 درجات، ضرب منطقة تقع 44 كلم جنوب شرق مدينة برازجان وعلى عمق 38 كلم.

وذكرت تقارير أن مركز الزلزال كان 45 كلم شرق منشأة بوشر النووية، الوحيدة في البلاد.

وهز الزلزال قرى قرب مدينة كالامه، وفق ما افادت وكالة "إسنا" الإيرانية شبه الرسمية، مشيرة إلى عدم ورود أي تقارير بعد عن وقوع أضرار.

ونقلت الوكالة عن رئيس مركز الأزمات في المحافظة، جهانكير دهقاني، قوله إنه "بناء على تقييمات الهلال الأحمر والسلطات في المنطقة، لم تردنا أي معلومات بعد عن أضرار". وأضاف أنه "قد تكون بعض الطرقات أغلقت في أجزاء من الجبل بسبب شدة الزلزال".