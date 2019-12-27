حالة الطقس: ماطر وبارد ورياح قوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الجمعة، غائماً وباردا إلى شديد البرودة، وماطرا على فترات على مختلف المناطق. والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً .

وغدا، السبت، يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي وباردا إلى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وبعد غد، الاحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وخلال اليوم وغد، ستكون سرعة الرياح شديدة وقد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 90 كم /ساعة، كما حذرت الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.