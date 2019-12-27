سرعتها 35 كم/الساعة.. الأرصاد تكشف موعد هدوء الرياح وتحسن الطقس.. وتعلن تفاصيل طقس الجمعة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة على السواحل الشرقية وشمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

ارتفاع الأمواج

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

هدوء بالأحوال الجوية

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية تشهد هدوءًا في سرعة الرياح على الوجه البحري والقاهرة ابتداء من اليوم الجمعة وحتى منتصف الأسبوع المقبل.

سقوط أمطار

وأضاف شاهين في تصريحات لموقع "مصراوي"، ، أن طقس الجمعة يشهد حالة من الاستقرار، مع وجود فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة، وانحسار فرص سقوطها على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، مع ثبات درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية من 18 إلى 19 درجة على الوجه البحري والقاهرة.

سرعة الرياح

وأشار إلى أن سرعة الرياح تبلغ من 30 إلى 35 كيلو مترًا في الساعة، تنخفض بمعدلات أقل من ذلك خلال الأيام المقبلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 18

دمنهور 12 17

الإسكندرية 12 17

بلطيم 12 16

مطروح 12 18

السلوم 10 17

سيوة 09 18

بورسعيد 12 16

دمياط 12 16

الزقازيق 13 19

الإسماعيلية 13 18

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السويس 13 18

العريش 11 18

رفح 11 17

رأس سدر 16 20

نخل 09 16

نويبع 15 23

طابا 15 21

كاترين 02 15

الطور 16 19

شرم الشيخ 16 21

الغردقة 13 23

مرسى علم 14 23

الفيوم 12 20

بنى سويف 12 21

المنيا 12 21

أسيوط 08 20

سوهاج 08 20

قنا 07 21

الأقصر 09 21

أسوان 08 22

أبو سمبل 08 21

الوادي الجديد 05 22

شلاتين 14 23

أبو رماد 13 24

حلايب 16 21

رأس حدربة 15 22