ارتفاع الضحايا لـ14 قتيل.. تفاصيل سقوط طائرة تقل 100 شخص بكازاخستان.. مشاهد التحطم.. و"معجزة" بين الحطام

ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة ركاب بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتي إلى 14 قتيلا، وفق ما أكدت الحكومة الكازاخستانية.

وذكرت سلطات الطيران في كازاخستان، أن الطائرة كانت تقل 95 راكبا، وطاقما من خمسة أفراد، وقد سقطت قرب مدينة ألماتي، في الدولة الواقعة في وسط آسيا. حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز-عربية".

وقالت هيئة الطيران المدني في كازاخستان في بيان، إن الطائرة كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و"لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتصطدم بسور إسمنتي ومبنى صغير".

وكانت سلطات المطار المحلية في مدينة ألماتي بكازاخستان، أفادت صباح الجمعة، بسقوط طائرة تقل 100 شخص. وأوضح مطار ألاتي أن هناك ناجين من حادث سقوط الطائرة، مضيفاً أن أجهزة الطوارئ تعمل في الموقع.

وأظهرت مقاطع مصورة بثت على مواقع التواصل، مشاهد من موقع سقوط الطائرة، حيث بدا بعض الحطام فضلاً عن عمل أجهزة الإنقاذ على البحث عن ناجين.

إلى ذلك، أعلنت سلطات الطيران المدني أن ما لا يقل عن 12 شخصا قتلوا في الحادث المأساوي.

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وفي التفاصيل، سقطت الطائرة التابعة لخطوط "بيك إير"، والتي كانت تقل 95 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم، بالقرب من مدينة ألماتي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً بحسب ما أفادت لجنة الطيران المدني. حسبما ذكر موقع "العربية".

وكانت الطائرة متجهة إلى العاصمة نور سلطان، لكنها "فقدت التوازن أثناء الإقلاع على ما يبدو واخترقت سياجاً خرسانياً، قبل أن تصطدم بمبنى صغير، بحسب ما أكد الطيران المدني في بيان.

وأضافت بأن أجهزة الطوارئ تعمل في الموقع لإخراج الناجين، في حين ذكرت مصادر حكومية أن عدد قتلى الحادث قد وصل إلى 14.

ونقلت "فرانس برس" عن وزارة الطوارىء بكازاخستان بأن الحادث أسفر إلى جانب القتلى عن إصابة 9 أشخاص آخرين بجروح، بينهم 6 أطفال.

وتعهد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف بتقديم التعويضات لعائلات الضحايا، وقال على تويتر بأن المسؤولين عن الحادث "سوف يعاقبون بشدة وفقا للقوانين".

كما أعلن توكايف أيضا عن انشاء لجنة حكومية للتحقيق في الظروف التي أحاطت بالحادث.