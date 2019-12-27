نتانياهو يعلن فوزه في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ فوزه في ​الانتخابات​ التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، ما يضمن له قيادة الحزب اليميني في الانتخابات المقرر إجراؤها في اذار 2020.

واعلن نتانياهو الذي يواجه اتهامات ب​الفساد​، على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع "إنه انتصار كبير، شكرا لأعضاء الليكود على ثقتهم ودعمهم وحبهم".

وأظهرت نتائج أولية تحقيق نتانياهو فوزا مريحا على منافسه ​جدعون ساعر​، ومن المتوقع أن تصدر النتائج الرسمية بعد ساعات.

وصوت أعضاء الليكود، الخميس، لاختيار رئيس جديد للحزب في انتخابات تمهيدية طالب بها ساعر المصمم على انتزاع ​القيادة​ من نتانياهو.

وسيتولى الفائز في الانتخابات التمهيدية مهمة قيادة الحملة الانتخابية للحزب في انتخابات اذار، التي ستكون الثالثة في أقل من عام.