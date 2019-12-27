نتانياهو يعلن فوزه في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فوزه في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، ما يضمن له قيادة الحزب اليميني في الانتخابات المقرر إجراؤها في اذار 2020.
واعلن نتانياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد، على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع "إنه انتصار كبير، شكرا لأعضاء الليكود على ثقتهم ودعمهم وحبهم".
وأظهرت نتائج أولية تحقيق نتانياهو فوزا مريحا على منافسه جدعون ساعر، ومن المتوقع أن تصدر النتائج الرسمية بعد ساعات.
وصوت أعضاء الليكود، الخميس، لاختيار رئيس جديد للحزب في انتخابات تمهيدية طالب بها ساعر المصمم على انتزاع القيادة من نتانياهو.
وسيتولى الفائز في الانتخابات التمهيدية مهمة قيادة الحملة الانتخابية للحزب في انتخابات اذار، التي ستكون الثالثة في أقل من عام.
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