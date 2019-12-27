ولاية هندية تطالب المحتجين بتعويضات وتهدد بمصادرة ممتلكاتهم

تطالب ولاية ​أوتار براديش​ في شمال ​الهند​ ما يزيد على 200 شخص بدفع ملايين الروبيات وتهدد بمصادرة ممتلكاتهم، عقابا لهم على الأضرار التي لحقت بممتلكات عامة خلال ​الاحتجاجات​ ضد ​قانون الجنسية​ الجديد.

وشهدت الولاية، الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند، بعضا من أعنف المظاهرات المناهضة للقانون الذي يفسح الطريق للأقليات المهاجرة من ثلاث دول مجاورة للحصول على الجنسية ويستثني المسلمين.

ومن بين إجمالي قتلى الاحتجاجات، وعددهم 21، لقي 15 شخصا منهم على الأقل حتفهم في أوتار براديش التي تعد بؤرة للتوترات الطائفية بين الهندوس والمسلمين.

وأعلن مسؤولون في ​حكومة​ الولاية، الخميس، إصدار 230 إخطارا على الأقل، ومعظم من صدرت بحقهم من المسلمين. وأضافوا أن قيمة المطالبات تقدر على الأرجح بعشرات الملايين من الروبيات.