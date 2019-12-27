اليابان تعلن إرسال قوات لحماية سفنها في الشرق الأوسط

صادقت الحكومة اليابانية على إرسال سفينة حربية وطائرات حماية لتأمين سفنها في الشرق الأوسط، نظراً للأوضاع المتقلبة في المنطقة، التي تستورد اليابان منها قرابة 90 في المئة من نفطها الخام.
وتشمل الخطة مدمرة مجهزة بطائرات مروحية، إضافة إلى طائرتي دورية من طراز "P-3C"، سيتم إرسالها لجمع المعلومات بهدف تأمين ممرات آمنة للسفن اليابانية العابرة للمنطقة.
وفي حالة أي طارئ، يصدر وزير الدفاع الياباني أمراً خاصاً للسماح للقوات باستخدام السلاح لحماية السفن المعرضة للخطر.
وبحسب مسؤول في وزارة الدفاع، تهدف الحكومة اليابانية لبدء عملية طائرات الحماية الشهر المقبل، بينما ستبدأ المدمرة نشاطاتها في المنطقة في شباط.
وستنطلق عملية أوروبية الشهر القادم لتأمين طرق ملاحة آمنة في الخليج، بوصول سفينة حربية فرنسية ستقوم بمهام الحماية في المنطقة.
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