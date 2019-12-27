أعلنت القنصلية العامة الروسية في مدينة "ألماتي" بكازاخستان، أنه وفقا للبيانات الأولية، لم يكن على متن الطائرة "بيك إير" التي تحطمت في المدينة مواطنون من روسيا، ولكن يتم التحقق من هذه المعلومات.
وأوضحت القنصلية انه "هذه ليست رحلة جوية دولية، بل رحلة داخلية، لذا من الصعب أن نقول 100 بالمئة، ولكن بشكل أولي لا يوجد، لأنه لم يتصل بنا بشأن الرحلة مواطنون روس أو أقارب المواطنين الروس".
وقد أكدت السفارة الروسية هذه المعلومات، وأضافت "السفارة الروسية في كازاخستان على اتصال بالسلطات المحلية وخدمات الطوارئ".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة روسيا بكازاخستان: لم يكن على متن الطائرة التي تحطمت موطنون روس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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