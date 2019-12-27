سفارة روسيا بكازاخستان: لم يكن على متن الطائرة التي تحطمت موطنون روس

أعلنت القنصلية العامة الروسية في مدينة "ألماتي" ب​كازاخستان​، أنه وفقا للبيانات الأولية، لم يكن على متن الطائرة "بيك إير" التي تحطمت في المدينة مواطنون من ​روسيا​، ولكن يتم التحقق من هذه المعلومات.

وأوضحت القنصلية انه "هذه ليست رحلة جوية دولية، بل رحلة داخلية، لذا من الصعب أن نقول 100 بالمئة، ولكن بشكل أولي لا يوجد، لأنه لم يتصل بنا بشأن الرحلة مواطنون روس أو أقارب المواطنين الروس".

وقد أكدت ​السفارة الروسية​ هذه المعلومات، وأضافت "السفارة الروسية في كازاخستان على ​اتصال​ بالسلطات المحلية وخدمات الطوارئ".