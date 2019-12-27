النشرة: الحرارة بحاصبيا دون الصفر والثلوج على ارتفاع 1400 متر

اشار مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، الى انه "اشتدت وطأة العاصفة التي تضرب منطقة حاصبيا في يومها الثالث وبلغت ذروتها خلال ساعات الليل وصباح اليوم وجاءت مصحوبة بيرق ورعد ورياح عاتية انخفضت معها ​درجات الحرارة​ إلى ما دون الصفر، و​الثلوج​ تساقطت ابتداءا من ارتفاع 1400 متر وما فوق وتسببت بإقفال طريق شبعا ​راشيا الوادي​ وشعبها ​الهبارية​، كما حاصرت الثلوج أيضا مواقع للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ في تلال سدانة ومحيط ​شبعا وكفرشوبا​.

ولفت الى ان غزارة ​الأمطار​ تسببت بسيول جرفت معها الحصى والوحول إلى وسط الطرقات وحولتها إلى مستنقعات وحدثت انهيارات على جانبي الطرقات في ​العرقوب​، كما حصلت ​فيضانات​ على ضفاف ​الحاصباني​ الذي ارتفع منسوب مياهه إلى أعلى معدلاته هذا العام.