النشرة: الحرارة بحاصبيا دون الصفر والثلوج على ارتفاع 1400 متر

اشار مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، الى انه "اشتدت وطأة العاصفة التي تضرب منطقة حاصبيا في يومها الثالث وبلغت ذروتها خلال ساعات الليل وصباح اليوم وجاءت مصحوبة بيرق ورعد ورياح عاتية انخفضت معها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، والثلوج تساقطت ابتداءا من ارتفاع 1400 متر وما فوق وتسببت بإقفال طريق شبعا راشيا الوادي وشعبها الهبارية، كما حاصرت الثلوج أيضا مواقع للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في تلال سدانة ومحيط شبعا وكفرشوبا.
ولفت الى ان غزارة الأمطار تسببت بسيول جرفت معها الحصى والوحول إلى وسط الطرقات وحولتها إلى مستنقعات وحدثت انهيارات على جانبي الطرقات في العرقوب، كما حصلت فيضانات على ضفاف الحاصباني الذي ارتفع منسوب مياهه إلى أعلى معدلاته هذا العام.
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