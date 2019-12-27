تصادم بين 3 مركبات على الطريق الممتد من شاتيلا باتجاه قصقص

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأنه ​حادث تصادم​ وقع بين 3 مركبات على الطريق الممتد من ​شاتيلا​ باتجاه قصقص مقابل جامع الخاشقجي، لافتة إلى ان الاضرار مادية وتمت المعالجة من قبل القطعة المعنية.

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