حالة الطرقات الجبلية صباح اليوم في عدد من المناطق

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن الطرقات السالكة أمام السيارات المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية هي اهدن، و​فاريا​، وبشري الارز، و​ضهر البيدر​.

وأفادت بأن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي ترشيش زحلة ، تنورين حدث_الجبة، عيناتا الارز

كفردبيان حدث بعلبك، افقا العاقورة، جرد مربين الهرمل، شبعا عين_عطا ومعاصر الشوف -كفريا.

من جهة أخرى، أفادت بأن طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات.