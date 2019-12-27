حالة الطرقات الجبلية صباح اليوم في عدد من المناطق

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات السالكة أمام السيارات المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية هي اهدن، وفاريا، وبشري الارز، وضهر البيدر.
وأفادت بأن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي ترشيش زحلة ، تنورين حدث_الجبة، عيناتا الارز
كفردبيان حدث بعلبك، افقا العاقورة، جرد مربين الهرمل، شبعا عين_عطا ومعاصر الشوف -كفريا.
من جهة أخرى، أفادت بأن طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات.
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