مصادر الجمهورية: الحريري يتجه نحو التموضع الكامل في المعارضة

لفتت مصادر بارزة في ​تيار المستقبل​ لـ"​الجمهورية​" الى انّ المنحى الذي تسلكه الامور يوحي حتى الآن بأنّ رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ يتجه نحو التموضع الكامل في المعارضة، متوقعة ان يحسم خياره النهائي بعد ​تشكيل الحكومة​.

وأشارت هذه المصادر الى "انّ طبخة تكليف الدكتور ​حسان دياب​ تختزن بصمات الوزير ​جبران باسيل​"، لافتة الى "انّ المكتوب يقرأ من عنوانه، وبالتالي فإنّ كل المؤشرات والتسريبات تَشي بأنّ الحكومة المقبلة ستخضع الى اعتباري ​المحاصصة​ والمحاسيب، وهذا ليس فقط رأينا، بل هو أيضاً رأي شريحة واسعة من الناشطين في الحراك". وأكدت المصادر نفسها "انّ المطلوب تشكيل الحكومة في أقصر وقت ممكن لتتفرّغ لمعالجة الازمة الاقتصادية المالية، لكن ما نخشاه هو أن تأتي التركيبة الوزارية مخيبة للآمال".

ووضعت المصادر مواقف الحريري الحادّة الأخيرة ضد ​الرئيس ميشال عون​ وباسيل في سياق "بق البحصة بعد سنوات من الصبر والتحمّل". ولفتت الى "انّ الحريري أعطى ​التسوية الرئاسية​ كل الفرَص خلال الفترة الماضية وتحمّل اتهامات ظالمة حول وجود صفقات ومصالح بينه وبين باسيل، منطلقاً من انّ الاولوية يجب ان تكون لمعالجة الازمات المتراكمة ولو تَطلّبَ ذلك بعض التضحيات، الّا انه ثبت في نهاية المطاف انّ هناك صعوبة في التفاهم مع الطرف الآخر في التسوية".

اعتبرت "انّ الحريري تحرر الآن من باسيل"، مشيرة الى "انّ تجربة رئيس المستقبل في ​رئاسة الحكومة​ أظهرت له انّ هناك رئيسين للجمهورية، واحد علني هو ميشال عون وآخر في الظل هو باسيل".