الدفاع المدني: جرف ثلوج وإنقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج بعدد من المناطق

عمل عناصر من الدفاع المدني بعيد منتصف الليل على جرف ثلوج وانقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل 30 سيارة على طريق عام (فقرا-عيون السيمان)كفردبيان وفاريا-كسروان. وقد تم التأكد من ايصالهم الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان.
كما عمل عناصر من الدفاع المدني على انقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل ثلاثة سيارات على طريق عام باكيش-كسروان. وقد تم التأكد من ايصالهم الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان.
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