الدفاع المدني: جرف ثلوج وإنقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج بعدد من المناطق

عمل عناصر من ​الدفاع المدني​ بعيد منتصف الليل على جرف ثلوج وانقاذ مواطنين احتجزتهم ​الثلوج​ داخل 30 ​سيارة​ على طريق عام (فقرا-عيون السيمان)كفردبيان وفاريا-كسروان. وقد تم التأكد من ايصالهم الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان.

كما عمل عناصر من الدفاع المدني على انقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل ثلاثة سيارات على طريق عام باكيش-كسروان. وقد تم التأكد من ايصالهم الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان.